Soğuk havada sımsıcak ilgi

AA

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilçede görevli öğretmenler Mehmet Günay Eser, Cengiz Kara ile Mehmet Sancak, sokak hayvanlarının çetin kış koşullarından etkilenmemesi için gönüllü çalışma başlattı.

Özellikle sabah ve gece ayazında caddelere çıkan gönüllü öğretmenler, hayırseverlerin de desteğiyle aldıkları mamaları sokak hayvanlarına ulaştırıyor.

Gönüllü öğretmenler, elleriyle besledikleri sokak hayvanlarını, zaman zaman kucaklarına da alarak şefkat gösteriyor.

MAMA DAĞITIMI KIŞ BOYUNCA SÜRECEK

Müzik öğretmeni Mehmet Günay Eser, AA muhabirine, ilçede kışın çok zor geçtiğini ve sokak hayvanlarına karşı herkesin daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Yaz aylarına kadar mama dağıtımına devam edeceklerini ifade eden Eser, şöyle konuştu:

"Geçen seneye göre soğuklar hem daha erken başladı hem de günlerdir etkisini sürdürüyor. Burası yaklaşık 6 ay karla kaplı ve bunun yanı sıra etkili olan soğuk havadan yaban ve sokak hayvanları çok olumsuz etkileniyor. Olumsuz hava koşulları bizim kadar hayvanları da yoruyor. 'Gülümset Projesi' kapsamında köy çocukları için daha önce müzik projesi yapıyordum. Hayvanları da gülümsetmek amacıyla mama toplayıp sokaklara bırakıyoruz.

Gece uyumadan önce, kendi karnımızı doyurduğumuz gibi sokak hayvanlarının da karınlarını doyurup öyle uyumaya çalışıyoruz. Onların o mutluluğunu görünce yorgunluğumuzu ve soğuğu unutuyoruz."

Eser, hem arkadaşlarının hem de il dışından hayırseverlerin çalışmalarını sosyal medyadan görerek mama gönderdiğini belirterek, destek olanlara teşekkür etti.

Edebiyat öğretmeni Cengiz Kara da çetin kışta sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.