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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı'da otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş öldü, 3 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Ağrı'da otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş öldü, 3 kişi yaralandı

        Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken peş peşe 4 otomobilin çarptığı 4 büyükbaş hayvan öldü, araçlardaki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 00:38 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:38
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        Otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş öldü, 3 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş hayvan öldü, 3 kişi yaralandı.

        Taşlıçay-Doğubayazıt karayolunun Aşağı Esen köyü mevkisinde arazide otlayan ve yolun karşısına geçmeye çalışan büyükbaş hayvan sürüsüne peş peşe 4 otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada 4 büyükbaş hayvan öldü, araçlarda yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ölen hayvanların ve araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

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        #Son dakika haberler
        #ağrı
        #taşlıçay
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