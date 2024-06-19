Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı
A.Ö. idaresindeki traktör, Çiftepınar köyü kavşağı mevkisinde tali yoldan ana yola çıkarken Ağrı-Erzurum kara yolunda seyreden M.R.P'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 yolcu, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye ayrıldığı görüldü.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.