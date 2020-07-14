Kek tarifleri bol soslu olduğu zaman daha bir lezzetli oluyor. Bol çikolata sosu ile hazırladığımız ağlayan kek tarifi hem pratik hem de çok lezzetli bir tariftir. Bu pratik tarifi denemeyenleriniz varsa mutlaka denemelisiniz.
Ağlayan Kek Malzemeler:
Kekimiz İçin:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı kadar süt
- 1,5 su bardağı kadar un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay bardağı kadar kakao
- 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ
Kekimizi Islatmak İçin:
Üzeri İçin:
- 1 paket sade krem şanti
- 1 kase kırık fındık
- 1 paket çikolata sosu
Ağlayan Kek Yapılışı:
- Kekimiz için ilk olarak yumurtalarımızı ve şekerimizi bir kaba alıp, çırpıyoruz.
- Yumurtalarımız köpürünce kek malzemelerimizi sırayla kabımıza alıyoruz.
- Mikser yarımı ile çırparak, kek hamurumuzu pürüzsüz hale getiriyoruz.
- Kek hamurumuz hazır olduktan sonra pişireceğimiz kalıbı yağlıyoruz ve hamurumuzu boşaltıyoruz.
- Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırınımıza yerleştiriyoruz.
- Kekimiz piştiği zaman 5 dakika kadar sıcağını atmasını bekliyoruz.
- Ardından kürdan ile kekimizin üzerine delikler açıyoruz.
- 2 su bardağı kadar sütümüzü kekimizin üzerine gezdiriyoruz.
- Kekimizi soğumaya bırakıp, krem şantimizi ve çikolata sosumuzu paketteki tarife göre hazırlıyoruz.
- Çikolata sosu tamamen kekimizin üzerine ilk önce krem şanti ile ardından da çikolata sosu ile kaplıyoruz.
- Ağlayan kek tarifimizi hazırladığımıza göre, buzdolabına kaldırıp 1-2 saat kadar dinlendiriyoruz.
- Ardından dilimleyip, servise sunuyoruz. Afiyet olsun.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!