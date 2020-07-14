Kek tarifleri bol soslu olduğu zaman daha bir lezzetli oluyor. Bol çikolata sosu ile hazırladığımız ağlayan kek tarifi hem pratik hem de çok lezzetli bir tariftir. Bu pratik tarifi denemeyenleriniz varsa mutlaka denemelisiniz.

Ağlayan Kek Malzemeler:

Kekimiz İçin:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kadar süt

1,5 su bardağı kadar un

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı kadar kakao

1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ

Kekimizi Islatmak İçin:

2 su bardağı kadar süt

Üzeri İçin:

1 paket sade krem şanti

1 kase kırık fındık

1 paket çikolata sosu

Ağlayan Kek Yapılışı:

Kekimiz için ilk olarak yumurtalarımızı ve şekerimizi bir kaba alıp, çırpıyoruz.

Yumurtalarımız köpürünce kek malzemelerimizi sırayla kabımıza alıyoruz.

Mikser yarımı ile çırparak, kek hamurumuzu pürüzsüz hale getiriyoruz.

Kek hamurumuz hazır olduktan sonra pişireceğimiz kalıbı yağlıyoruz ve hamurumuzu boşaltıyoruz.

Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırınımıza yerleştiriyoruz.

Kekimiz piştiği zaman 5 dakika kadar sıcağını atmasını bekliyoruz.

Ardından kürdan ile kekimizin üzerine delikler açıyoruz.

2 su bardağı kadar sütümüzü kekimizin üzerine gezdiriyoruz.

Kekimizi soğumaya bırakıp, krem şantimizi ve çikolata sosumuzu paketteki tarife göre hazırlıyoruz.

Çikolata sosu tamamen kekimizin üzerine ilk önce krem şanti ile ardından da çikolata sosu ile kaplıyoruz.

Ağlayan kek tarifi mizi hazırladığımıza göre, buzdolabına kaldırıp 1-2 saat kadar dinlendiriyoruz.

mizi hazırladığımıza göre, buzdolabına kaldırıp 1-2 saat kadar dinlendiriyoruz. Ardından dilimleyip, servise sunuyoruz. Afiyet olsun.