Dünyaca ünlü İngiliz yazar ve romancı Agatha Christie, özellikle polisiye edebiyatında verdiği önemli eserlerle tanınıyor. Bugün 129'uncu doğum günü olan İngiliz yazarın hayatı ve eserleri, doğum gününde pek çok edebiyatsever tarafından araştırılıyor.

Peki Agatha Christie kimdir? İşte Agatha Christie'nin kısa biyografisi...

AGATHA CHRISTIE'NİN HAYATI

Agatha Mary Clarissa Miller Christie Mallowan bilinen adıyla Agatha Christie, 15 Eylül 1890 tarihinde İngiltere'nin Torquay kentinde dünyaya geldi.

Özellikle polisiye edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan yazar, "Dedektif Hercule Poirot" karakterinin yaratıcısıdır. Christie, Mary Westmacott takma adıyla aşk romanları yazsa da, şöhretini polisiye romanındaki üstün yeteneklerinden almıştır. Agatha Cristie, yaşamı boyunca 80 dedektif romanı başta olmak üzere pek çok eser vermiştir.

ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

Babası Frederick Alvah Miller, Agatha henüz küçük yaştayken öldü. Annesi tarafından evde eğitilen küçük kız, yalnız bir çocukluk geçirdi. Küçük yaşta öyküler yazmaya başladı.

Ciddi anlamda ilk edebi denemeleri, duygusal konuları ele alan öyküler oldu. 1914'te pilot albay Archibald Christie ile evlendi ve Fransa’ya gitti. Dislektik olmasına rağmen öykü, roman okumayı çok seviyordu.

Fransa'dayken ilk polis romanı olan "Styles’daki Esrarengiz Olay" eserini kaleme aldı. Bu kitap, yazarın ilk Hercule Poirot’lu romanı oldu.

EŞİNDEN AYRILIŞI VE ORTADAN KAYBOLMASI

Agatha Christie, eşi Archiebald Christie'nin, başka bir kadına aşık olması üzerine, evliliğini bitirdi. Christie 1926’da 11 gün boyunca kayboldu ve tüm aramalara rağmen bulunamadı. Arabası ağaçlara çarpmış, bavulları yerlere saçılmış vaziyette göl kenarında bulundu. Christie bir süre sonra ortaya çıksa da bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmadı.

Agatha Christie'nin geçici hafıza kaybına uğradığı, kocasını ve onun sevgilisini öldürme planları yaptığı gibi çeşitli iddialar ortaya atıldı.

'BRİTANYA İMPARATORLUĞU KADIN KOMUTANI NİŞANI' SAHİBİ

Yazar Agatha Christie 1971 yılında, İngiltere'nin en yüksek onur unvanı olan Britanya İmparatorluğu Kadın Komutanı unvanını aldı.

Agatha Christie, 12 Ocak 1976 tarihinde 86 yaşında hayatını kaybetti.

AGATHA CHRISTIE'NİN ESERLERİ

Hercule Poirot, zekası, espri yeteneği, keskin gözlemciliği ve Avrupalı nezaketi ile dikkat çeken Belçikalı bir dedektiftir. Cinayetleri “küçük gri hücreler” dediği beynini kullanarak çözmesi ve bu arada da İngiliz yüksek sınıfının özel yaşamının saklı yönlerini ortaya dökmesi ile tanınır.

Agatha Christie’nin arka arkaya yazmaya başladığı polis romanları Poirot tipine uluslararası ün kazandırdı. Yazar ayrıca Miss Marple adını verdiği bir tip daha yarattı. Sevimli bir yaşlı kadın olan amatör dedektif Miss Marple da çok tutuldu.

1928’de ilk kocasından boşanıp Max Mallowan’le evlendikten sonra birçok ülke gezip görme fırsatı bulan Christie’nin romanları 1930’larda çoğunlukla uluslararası mekânlarda geçmeye başladı.

Hayranlarınca her kitabı beğenilmekle birlikte, Agatha Christie’nin edebi kaygılarla yazdığı bazı romanlar eleştirmenlerin de dikkatini çekti.

On Küçük Zenci ise polis romanının klasikleri arasındadır. Agatha Christie, İngiliz töre romanı geleneğinde yazdığı polis romanları ile dünya edebiyatında kendine özgü bir yerin sahibi oldu.