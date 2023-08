Ağaoğlu: Trabzonspor yaşamımda Nizametin Algan 1 numaralı isimdi

Yaşlılık nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Trabzonspor Kulübü´nün Kurucu Başkanı, eski Asbaşkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticilerinden Nizamettin Algan dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde camianın önemli isimlerinin katılımıyla merasim düzenlendi. Kulüp tarihinin mihenk taşı isimlerinden Algan için Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii´nde öğle namazı vakti cenaze namazı kılındı. Algan´ın cenazesine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanı Ali Sürmen, eski Başkan Ahmet Ağaoğlu ile dönemin eski Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve eski yönetici Şemsettin Hancı, eski Başkan Ahmet Celal Ataman, eski Başkan Faruk Nafiz Özak, eski Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, kent protokolü ve camianın önde gelen isimleri katıldı. Cenaze namazı öncesinde Algan ailesi taziyeleri kabul etti. Sağlık sorunları nedeniyle Algan´ın cenazesine katılmayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan çelenk gönderdi.

HACISALİHOĞLU: TRABZONSPOR´UN TA KENDİSİDİR

Kurucu Başkan Algan´ın kulübün her aşamasında var olduğunu söyleyen Eski Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Nizamettin Algan ağabeyimiz Trabzonspor´un kendisidir. Her Trabzonsporluyum diyen Nizamettin ağabeye borçludur. Çok zor şartlarda bu kulübün kurulmasında, yaşatılmasında ve büyük kulüp olmasında her aşamasında emeği ve hakkı vardır. Her zaman da sakin, ağırbaşlı olarak kulübe önerilerde bulunup yardımcı oldu. Rahmetli Sebahattin Kundupoğlu, Rıfat Dedeoğlu, Ali Osman Ulusoy ve diğer isimlerle birlikte kurulduğu dönemin en önde gelen isimlerin başındaydı. Son ağır hastalık geçirene kadar da hiçbir ilgi ve hevesinden geri durmadı" dedi.

SAĞIROĞLU: BİZLERE ROL MODEL OLDU

Camiaya baş sağlığı dileyen eski Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu da, "Trabzon kenti sadece bir spor adamını değil, öneli bir değerini yitirdi. Onun gibi insanlar çok zor geliyor. Trabzonspor´un her kademesinde yer aldı, başarıyla devam ettirdi. Bizlere çok önemli rol model oldu. Kuruculardan Salih Erdem başkanımız kaldı. O da aynı emsalde. Allah ona sağlıklı ve uzun ömür versin" ifadelerini kullandı.