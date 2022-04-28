Türk sinemasının kütüphanesi gazeteci Agah Özgüç 90 yaşında vefat etti. Sinema Yazarları Derneği Özgüç'ün vefatını sosyal medya hesabından, "Derneğimiz üyesi, duayen sinema araştırmacısı, yazarı, her daim üretken, Türk sinemasına sayısız eser ve arşiv bırakmış Agah Özgüç'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" ifadeleriyle duyurdu.
AGAH ÖZGÜÇ KİMDİR?
1932'de İstanbul'da dünyaya gelen Agah Özgüç, Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu ve Haydarpaşa Lisesi'nde eğitim aldı. Özgüç, 1950'li yıllarda Yelken, Petek, Şairler Yaprağı, Türk Sanatı ve Salkım gibi birçok edebiyat dergisine şiirler, denemeler yazdı. 1961'de ise profesyonel anlamda gazeteciliğe başladı.
Artist, Sinema, Ses ve Perde gibi dönemin sinema magazin dergilerinde ağırlıklı olarak çalışan Agah Özgüç, sinema alanında ise 7 Gün, Video Haber, Gelişim Sinema, Beyaz Perde, Cumhuriyet Dergi, Antrakt, Sinema, Albüm ve Öküz gibi dergilere yazdı.
Birçok yayın kuruluşuna özel arşivinden görsel malzeme katkısında bulunan Agah Özgüç, sinema belgesellerinde de danışmanlık yaptı ve 12 sayı çıkan Sinema 65 dergisini yönetti.
Türk sinemasına katkıları nedeniyle 1992'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 'Altın Artemis Ödülü' verilen ilk sinema yazarı olan Agah Özgüç, 1992- 1993'te Ankara Sanat Kurumu'nun sinema ödülünü aldı.
Özgüç, 1999'da ise 2. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Aziz Nesin Emek Ödülü'ne değer görüldü. 2000 yılında da Sinema Yazarları Derneğince Emek Ödülü takdim edildi.
Sinema alanında birçok eser de kaleme alan Agah Özgüç'ün kitaplarından bazıları şöyle:
Türk Filmleri Sözlüğü, Türk Sineması Sansür Dosyası, Arkadaşım Yılmaz Güney, Peçete Kağıtlarındaki Anılar, Türk Sinemasında On Kadın, Bütün Filmleriyle Yılmaz Güney, Türk Sinemasında İlkler, Bir Sinema Günlüğünden Aykırı Notlar, 80'inci Yılında Türk Sineması, Türk Sinemasında Cinayetler ve İntiharlar Dosyası, Türk Film Yönetmenleri Sözlüğü, 100 Filmde Başlangıcından Günümüze Türk Sineması, Türk Film Yapımcıları Sözlüğü.
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