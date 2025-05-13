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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı! | Son dakika haberleri

        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!

        Bartın'da yüreklere ateş düştü. Amasra ilçesinde zihinsel engelli 15 yaşındaki B.G.'nin oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan 6 yaşındaki Berkin Göktepe hayatını kaybetti, 1 çocuk da yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:03 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:39
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        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
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        Bartın'da, alınan bilgiye göre, Amasra ilçesine bağlı Göçkün köyünde, 15 yaşındaki zihinsel engelli B.G, evdeki av tüfeğiyle oynadığı sırada silah ateş aldı.

        ERKEK KARDEŞİ BERKİN AĞIR YARALANDI

        AA'daki habere göre bu sırada 6 yaşındaki erkek kardeşi Berkin Göktepe ile evde misafir olarak bulunan 7 yaşındaki H.C.K. yaralandı.

        6 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berkin Göktepe, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        DİĞER ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA

        Elinden yaralanan kız çocuğu H.C.K'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        #bartın
        #Son dakika haberler
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