"Ağabey" demedi diye! Yengesini 37 yerinden bıçakladı

DHA

Olay, 26 Ocak’ta Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta meydana geldi. Bir okulda sözleşmeli olarak fizik öğretmenliği yapan M.İ., çocukları 5 yaşındaki E. ile 2,5 yaşındaki A.’yı alt katta oturan kayınpederinin evine gönderdi. Ailesiyle birlikte yaşayan R.İ., yeğenlerinden elini öpmesini istedi. Ancak A., amcasının elini öpmedi. Bunun üzerine R.İ., A.'nın elindeki oyuncağı pencereden atıp, onu dövdü. A.'nın ağladığını duyan M.İ., alt kata indi. R.İ., bu kez de kendisine ağabey demediği gerekçesiyle M.İ.'a çocukların gözü önünde yumruklarla saldırdı.

MUTFAKTAN BIÇAK ALIP GÖZÜNE SAPLADI

Evin mutfağından 2 bıçak alan R.İ., M.İ.'ın boğazını kesmeye çalıştı. M.İ., çığlıklar atıp yardım istedi. Bu sırada yan odada bulunan kayınvalidesi A.İ., gelinini kurtarmaya çalıştı. R.İ., bıçağı M.İ.’ın sol gözüne saplayıp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. A.İ., pencereye çıkıp sokaktaki komşularından yardım istedi.

ELİNİ YIKADI KAÇTI

M.İ. kanlar içinde yere yığılırken, kayınbiraderi ise lavaboda ellerini yıkadıktan sonra evden çıkıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından M.İ., Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan R.İ. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI

Bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören M.İ., yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözü görme yetisini kaybetti. Hayati riski atlatan M.İ., DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı. M.İ., hala olayın şokunu atlamadığını belirterek, bir gözünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. M.İ., eşinin ve ailesinin desteğiyle bugünleri atlatmaya çalışacaklarını, tedavisi bittikten sonra olaya şahit olan çocuklarıyla birlikte psikolojik destek alacaklarını ifade etti. M.İ., kayınbiraderinden şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtirken, kocası İ.İ. da eşinin yanında olduğunu dile getirdi.

"OĞLUM İDAM EDİLSİN"

A.İ. (65) da gelinini yerde görünce kendini kaybettiğini, sokağa çıkıp yardım istediğini anlatarak, "Ağlama ve bağrışma sesleri üzerine odaya geldim ve gelinimi kanlar içinde gördüm. O anda kendimi kaybettim. Oğluma gücümün yetmemesi üzerine hemen komşulardan yardım istedim. Gelinim suçsuz, o melek gibi bir kız. Cani oğlumun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve idam edilmesini istiyorum" dedi.

KANLI KIYAFETLERİNİ ATMADILAR

A.İ., gelinin olay sırasında üzerinde olan kanlı kıyafetlerini de gösterdi. Baba H.İ. da oğluna tepki gösterirken, "Böyle evlat olmaz olsun" dedi. Olaya şahit olan E.İ. ise, "Kardeşim A., R.İ. amcamın elini öpmedi diye amcam annemi bıçakladı" diye konuştu.