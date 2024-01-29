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Mermercilik ve gıda sektöründe de ön plana çıkan şehrin tarihi MÖ 3000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik kalıntılarıyla, mağara ve asırlık yapılarıyla, peri bacaları, açık hava tapınakları ve mutfağıyla turizm potansiyeli yüksek olan bir şehirdir. Afyonkarahisar ilçeleri nelerdir? Afyonkarahisar’ın ilçeleri tam listesi nedir? Afyonkarahisar merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Afyonkarahisar ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

Afyonkarahisar İlçeleri

Yerleşimin eski adı Karahisâr-ı Sâhib'dir. Karahisar ismi, şehrin ortasında yükselen koyu renkli volkanik kayaların renginden ve üstünde bulunan hisardan gelir. Sâhib adı ise, Anadolu Selçukluları'nın son devirlerinde yaşayan ve Moğol istilası sırasında buraya gelen Sâhib Ata Fahreddin Ali'nin unvanından gelmektedir. Günümüzde kullanılan Afyon adı da bölgede eskiden beri büyük alanda yapılan haşhaş ekimine dayanmaktadır. Afyonkarahisar ilimizde pek çok farklı medeniyet hüküm sürdüğünden dolayı zengin bir tarihi dokuya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Afyonkarahisar ilimize bağlı toplam 18 ilçe bulunmaktadır. İşte, Afyonkarahisar ilçeleri:

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Afyonkarahisar (İl merkezi)

Başmakçı

Bayat

Bolvadin

Çay

Çobanlar

Dazkırı

Dinar

Emirdağ

Evciler

Hocalar

İhsaniye

İscehisar

Kızılören

Sandıklı

Sinanpaşa

Sultandağı

Şuhut

Afyonkarahisar'ın İlçeleri

Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış olan şehir, termal merkezleri ve kaplıca tesislerinin yanı sıra, çok sayıda tarihi ve doğal güzellikleri de barındırmaktadır. Volkanik kayaların üzerine kurulan şehirde peri bacaları görüntüleri de size eşlik edecektir. Selçuklulardan kalan en eski ahşap direkli cami olan Ulu Cami, sönmüş bir volkanın üzerinde yer alan, yerden yüksekliği 226 metre olan doğal yükseltili bir kaya kütlesi üzerinde konumlanan Afyonkarahisar Kalesi, şehrin kültürel tarihini günümüze taşıyan Arkeoloji Müzesi mutlaka gezilmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Doğal güzelliklerine yakından şahit olmak isteyenler ise Afyon Kaplıcaları, İscehisar Peri Bacaları ve Frig Vadisi’ni ziyaret edebilir. Afyon deyince ilk aklımıza gelen şüphesiz ki Büyük Taarruz’dur. Bu sebeple de Büyük Taarruz Şehitliği ve Atatürk Anıtı, ziyaret edilmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

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Afyon şehrinin geçim kaynağı büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır. Dağlar arasında yer tutan ovalarda bahçe tarımı tipindedir ve sebze meyve yetiştiriciliği yapılır. Tahıl üretiminin yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında Afyon’da şeker pancarı, patates, haşhaş, ayçiçeği gibi endüstri bitkileri de yetiştirilir. Yeni gelişen bir şehir olduğundan dolayı sanayisi henüz istenilen düzeyde değildir. Afyon yıllardan beri kaymak ve kaymaklı şeker üretimi ile birlikte sucuk üretiminde de Türkiye’nin öncü şehirlerindendir. Kayseri ile birlikte en çok sucuk üretimi yapılan iki ilimizden biridir. Afyonkarahisar ilimizin toplam 18 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Afyonkarahisar (İl merkezi), Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı ve Şuhut.

Afyonkarahisar Merkez İlçeleri

Afyonkarahisar ilimizin güncel nüfusu 749.216 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun %78,07'ü şehirlerde yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Afyonkarahisar Merkez ilçesidir. En az nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçesi ise Kızılören ilçesidir. Şehrin merkez ilçesi Afyonkarahisar Merkez olarak geçmektedir.

Afyonkarahisar İlçeler Haritası

Afyonkarahisar’ın ilçeleri hakkında detaylı bilgiye harita yardımıyla ulaşım sağlayabilir; ilçelerin konumları ve büyüklükleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Afyonkarahisar’ın ilçeleri harita üzerinde şu şekilde gösterilmiştir:

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