Afrika'nın en güney ucunda, iki okyanus manzarası sunan nokta!

İKİ OKYANUSUN KESİŞTİĞİ YER

Buranın bir diğer özelliği de Atlas Okyanus ile Hint Okyanusu'nu ayıran hayali çizginin buradan geçmesi. Parkta, çizginin geçtiği varsayılan yerin üzerinde taş anıt yer alıyor.

Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusunun ayrıldığı yerdeki bu anıt, parkı ziyaret eden turistlerin en çok fotoğraf çektirdikleri yerlerin başında geliyor.