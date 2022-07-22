Afrika'da yılın futbolcusu Sadio Mane

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilen tören ile sahibini buldu.

CAF'a üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylama sonucunda, Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Mane, "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülünü, CAF Başkanı Patrice Motsepe'den aldı. Yıldız futbolcu bu yaz başında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Nijeryalı forvet oyuncusu Asisat Oshoala ise, 2022 yılının en iyi Afrikalı kadın futbolcusu seçildi. Oshoala'ya, "Yılın Afrikalı Kadın Futbolcusu" ödülünü, CAF Başkanı Patrice Motsepe verdi.

Senegalin teknik direktörü Aliou Cisse, 2022 yılının en iyi Afrikalı teknik direktörü seçildi. Cisse, ödülünü, Kamerun millî futbol takımı teknik direktörü Rigobert Song'dan aldı.