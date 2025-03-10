Afra Saraçoğlu, ünlü modellerle defilede buluştu

Afra Saraçoğlu, 3-11 Mart tarihleri arasında düzenlenen Paris Moda Haftası’na bir markanın özel davetlisi olarak katıldı. Moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlikte, Barbara Palvin, Jessica Alba, Sarah Michelle Gellar ve Alessandra Ambrosio gibi ünlü isimler de yer aldı.

REKLAM advertisement1 Saraçoğlu, defileyi dünyaca ünlü modeller Barbara Palvin ve Alessandra Ambrosio ile birlikte izledi.

Fotoğraflar: Instagram