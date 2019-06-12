Sektöre girdikten sonra hayatında çok şey değiştiğini belirten 21 yaşındaki oyuncu , “Özel hayatımda çok fedakârlık yapmaya başladım. Özgürlüğüm doğal olarak kısıtlandı, ama mutluyum. Mesleki tatmin önemli bir şey” diye konuştu.

"EN BÜYÜK KORKUM BAŞARISIZLIK"

Afra Saraçoğlu hayattaki en büyük korkusunun olduğu yerde saymak ve başarısızlık olduğunu açıklarken ihaneti ise asla affedemeyeceğini söyledi.