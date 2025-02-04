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        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu'ndan, Demet Akalın'ın kızı Hira'ya doğum günü sürprizi - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu'ndan, Demet Akalın'ın kızı Hira'ya doğum günü sürprizi

        Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Demet Akalın'ın kızı Hira'nın doğum günü partisine katılarak sürpriz yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 21:19 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:19
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        Doğum günü sürprizi yaptı
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        Demet Akalın ve Okan Kurt’un 2012 yılında başlayan evliliklerinden dünyaya gelen kızları Hira, 11 yaşına bastı. şarkıcı, kızının doğum gününe dair sosyal medya paylaşımlarıyla kutlamaya dair anları takipçileriyle paylaştı.

        Akalın, son paylaşımında oyuncu Afra Saraçoğlu’nun Hira’ya sürpriz yaparak doğum gününe katıldığını duyurdu. Demet Akalın, paylaşımında "Güzel Afra'nın büyük sürprizi... Çok mutlu ettin, sağ ol, var ol" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Afra Saraçoğlu
        #Demet Akalın
        #Okan Kurt

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