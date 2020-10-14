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Afinite Tanımı:

Afinite kelimesinin anlamı; yakınlık, (immünoloji) bir antijen ve bir antikor arasındaki çekim, (antropoloji) evlilik veya evlat edinme yoluyla akrabalık; kan bağı değil, (biyoloji) yapılarda veya yapısal kısımlarda benzerlik ile sonuçlanan organizma veya organizma grupları arasındaki ilişkinin durumu, akrabalık ve kimyasal çekim olarak tanımlanır.

Afinite Örnek Anlatımı:

Afinite; doğada veya karakterdeki çıkarlar topluluğu veya benzerlik topluluğu ile işaretlenmiş yakın bir bağlantı, atomları birbirine çeken ve bir molekül içinde birbirine bağlayan kuvvet, kişi veya herhangi bir şeyler arasında doğal benzerlik, doğal bir çekim veya akrabalık hissi olarak ifade edilir.

Afinite Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Anatomik yapıdaki tarih öncesi insan modern insanlarla afinite ilişki gösteriyor.

Bazik boyalar yün ve ipek için bir afiniteye sahiptir.