Afili Aşk 10. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Afili Aşk 9. son bölümde Kerem, Ayşe'yi boşanmaktan vazgeçirmek için elinden geleni yaptı. Bu sırada hayranlarının sosyal medyadan gelen öpüşme isteği büyük bir kriz halini aldı. Ancak bölümün final sahnesinde, Kerem duygularına teslim oldu. Afili Aşk 9. son bölüm özeti ve 10. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

AFİLİ AŞK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Abisine boşanmak istediğini söyleyen Ayşe, Kerem’in son dakika hamlesiyle şoke olur. Kerem Ayşe’yi boşanmaktan vazgeçirebilecek midir? Kerem ve Ayşe boşanma kriziyle yüz yüzeyken şirkette de onlar için bir plan yapılmaktadır. Kerem ve Ayşe’nin başrollerde olduğu bir sosyal medya kampanyasına hazırlanan Modamu, Kerem ve Ayşe’nin aşkını herkese gösterecektir.

Bu arada iki aile de kurban bayramı telaşı içindedir. Oldukça iyi giden sosyal medya kampanyası hayranlardan gelen ‘’öpücük fotoğrafı’’ isteği ile büyük bir krize dönüşecektir.