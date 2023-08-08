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        Haberler Gündem Güncel "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz" İstanbul baraj doluluk oranı - Son dakika iklim krizi haberleri

        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"

        Son dönemde artan sıcaklarla birlikte etkisini artıran kuraklıklar ilgili Habertürk TV'de açıklamalarda bulunan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, "Sıcaklıklar rekor kırıyor. Meteoroloji'nin 9 aylık verilerine baktığımızda İstanbul'un da bulunduğu Marmara Bölgesi olağanüstü kurak bir dönemi yaşıyor. Neredeyse 9 aydan bu yana mevsim normallerinin çok altında yağış alıyoruz. Aşırı sıcaklar da barajlardaki buharlaşmayı artırıyor. Afet demek istemiyorum ama afet boyutunda bir kuraklık yaşadığımızı söyleyebiliriz. " ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 11:42
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        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
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        Sıcaklıklar rekor kırıyor. Meteoroloji'nin 9 aylık verilerine baktığımızda İstanbul'un da bulunduğu Marmara Bölgesi olağanüstü kurak bir dönemi yaşıyor. Neredeyse 9 aydan bu yana mevsim normallerinin çok altında yağış alıyoruz. Aşırı sıcaklar da barajlardaki buharlaşmayı artırıyor.

        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Habertürk TV'de Gün Başlıyor programının konuğu oldu. Son dönemde etkili olan kuraklıkla ilgili açıklamalarda bulunan Başa, İstanbul'da su sağlayan barajlardaki ortalama doluluğun yüzde 35'e kadar düştüğüne dikkat çekti.

        "SICAKLAR BARAJLARDAKİ BUHARLAŞMAYI ARTIRIYOR"

        Başa şunları kaydetti: "Çok rahat bir dönemde değiliz ama şu anda hemen paniğe kapılacak ve dolayısıyla yarın hemen su kesilecek noktasında değiliz. Küresel ısınmanın yakıcı etkilerini İstanbul'da hepimiz hissediyoruz. Sıcaklıklar rekor kırıyor. Meteoroloji'nin 9 aylık verilerine baktığımızda İstanbul'un da bulunduğu Marmara Bölgesi olağanüstü kurak bir dönemi yaşıyor. Neredeyse 9 aydan bu yana mevsim normallerinin çok altında yağış alıyoruz. Aşırı sıcaklar da barajlardaki buharlaşmayı artırıyor. Kuraklık haritasına baktığımızda İstanbul'un özellikle Avrupa yakası tarafı tamamen kahverengi. Asya tarafı biraz daha iyi gidiyor. Afet demek istemiyorum ama afet boyutunda bir kuraklık yaşadığımızı söyleyebiliriz. Barajlara baktığımızda yüzde 35'ler seviyesindeyiz. Geçen sene yüzde 64'lerdeymişiz. 2014'te de benzer bir düşüş olmuştu. Şu anda tasarruf yapmamız gereken bir noktadayız. Bütün derdimiz suyu çok iyi yöneterek İstanbul'un susuz kalmasını engellemek. Buradaki soruna baktığımızda özellikle Avrupa yakasındaki barajlarımız daha düşük seviyede. Şu anda İstanbul'daki barajlarımızda 307 milyon 185 bin metreküp su var. Sıkıntı ise Alibey gibi, Istranca gibi barajlarda.

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        "SUYU ÇOK DİKKATLİ KULLANMAMIZ GEREKİYOR"

        Bizim tek su kaynağımız barajlar da değil. Neredeyse İstanbul'un suyunun 3'te 2'sini baraj dışı kaynaklardan sağlıyoruz. En önemli kaynağımız Melen Çayı ve diğer regülatörler. Şu sıralar baraj dışı kaynaklardan aldığımız suyu artırdık. Her gün Asya'dan Avrupa yakasına su transfer ediyoruz. Öte yandan Melen Barajı bitmiş olsaydı su tutma kapasitesinden dolayı şu anda toplamda yüzde 80'lik bir su kapasitemiz olurdu. 2026 yılı sonunda bitirilecek dendi ama ne zaman biter bilemiyoruz. Biz Melen Barajı bitmeyecek gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz özellikle Avrupa yakasında oturanlara söylüyoruz. Suyu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızdan su tüketimini yüzde 10 kısmalarını istiyoruz."

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        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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