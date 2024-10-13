Afazi ve demans hastası Bruce Willis uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Katıldığı TV programında, babası hakkında konuşurken, "İstikrarlı bir performans sergiliyor ve bu durumda bu iyi bir şey. Çok zor. Acı dolu günler geçiriyoruz ama çok fazla sevgi de var" ifadesini kullanan Tallulah, "Bu, bana gerçekten hiçbir anı hafife almamam gerektiğini gösterdi" demişti.

Tallulah ayrıca, "Gerçekten çok iyi arkadaş olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten benimle gurur duyduğunu düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.