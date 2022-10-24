AFAD ve Kandilli son depremler listesi: 24 Ekim Pazartesi 2022 Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde?

Türkiye genelinde özellikle deprem bölgelerinde yaşanan sarsıntılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Deprem verileri sürekli olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılıyor. Son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 24 Ekim Pazartesi Türkiye genelinde yaşanan son depremler...

24 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER