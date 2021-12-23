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AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar ne?

AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD sonuçları belli oldu mu?

AFAD tarafından yayınlanan personel alımı ilanı başvuru sonuçları vatandaşın gündeminde. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı, arama kurtarma teknisyeni ve sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. 2021 AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD sonuçları belli oldu mu?

23.12.2021 - 17:15 | Güncelleme: GÜNDEM

  • AFAD Sözleşmeli personel alımı ile ilgili ilanları yayımladı, AFAD bünyesinde hizmet veren taşra teşkilatları için başvuru yapmak isteyen adaylar, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını tamamladı. AFAD personel alımı için başvuru yapan binlerde adayın gündeminde AFAD personel alımı başvuru sonuçları var. AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabına ve sonuç açıklanma sürecine ait detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

  • AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    AFAD Personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı ancak değerlendirmelerin tamamlanması ardından yazılı duyuru yayınlanacak. Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

  • BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLAN EDİLMESİ 

    AFAD personel alımı başvuru süresi içinde yapılmış başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek. 

    Her il için ayrı ayrı belirtilen pozisyon sayısı ve öğrenim durumu için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecek. 

  • Giriş (sözlü) sınavına katılabileceklerin isim listesi Başkanlığın internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

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