        AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: AFAD 1250 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        AFAD 1250 personel alımı yapıyor! 2025 AFAD personel alımı başvuru ekranı, şartları, kadro ve branş dağılımı

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere uygulama ve sözlü sınav ile 1250 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre alımlar, arama ve kurtarma teknikeri ile arama ve kurtarma teknisyeni pozisyonlarına yapılacak. Adaylarda 2024 KPSS'den en az 60 puan almış olma şartı aranacak. Başvuru işlemleri, 5 Kasım Çarşamba günü itibarıyla başladı ve 11 Kasım tarihine kadar devam edecek. Peki, AFAD 1250 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte 2025 AFAD personel alımı başvuru ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:08
        • 1

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1250 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte AFAD personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı belli oldu. İlana göre alımın 77’si sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri pozisyonuna, 1.173’ü ise sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni poizsyonuna yapılacak. 5 Kasım bugün başlayan başvurular, 11 Kasım’da sona erecek. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden gerçekleştirecek. İşte, 2025 AFAD personel alımı başvuru ekranı ve şartları…

        • 2

          AFAD 1250 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere uygulama ve sözlü sınav ile 1250 sözleşmeli personel alımı yapacak.

          Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, AFAD bünyesine 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

          AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da başladı ve 11 Kasım 2025 tarihinde saat 17:00’de sona erecek.

        • 3

          AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

          Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

          AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

          Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

          Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

          Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 2.1.5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (11.11.1996 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)

          Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

          Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.65 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.60 metre, en fazla 1.85 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Adayların boy-kilo ölçümleri uygulama sınavı öncesi yapılacak olup uygun olmayan adaylar uygulama sınavına alınmayacaktır.)

          Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

          Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

          Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

          Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilecektir.

          Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere.)

        • 5

          Özel Şartlar

          Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikeri

          Ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların Tablo 2’de belirtilen programlarının birinden mezun olmak.

          ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

          Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni

          Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri, Denizcilik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Gemi Yapımı, Harita-Tapu-Kadastro, Havacılık ve Uzay Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Kimya Teknolojisi, Maden Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme veya Uçak Bakım alanlarının birinden mezun olmak.

          ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

        • 6

          UYGULAMA SINAVI YERİ VE TARİHİ

          Uygulama sınavı 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

          Adaylar, uygulama sınavına katılacakları gün, saat ve sınav adresine ilişkin bilgileri Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

          Başkanlık gerekli görmesi halinde uygulama sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

        • 7

          SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

          Sözlü sınav 4 - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

          Adaylar, sözlü sınavına katılacakları gün,saat ve adrese ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

          Başkanlık gerekli görmesi halinde sözlü sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

          AFAD PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa