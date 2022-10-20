AFAD'dan uyarı geldi! Meteoroloji'den 5 kente sarı, 2 il için turuncu uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan yapılan açıklamaya göre bugün yurdun orta ve doğu kesimi ile Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor.

RİZE VE ARTVİN'DE ÇOK ŞİDDETLİ SAĞANAK AFAD tarafından yapılan uyarıda Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de kuvvetli; Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

2 KENT İÇİN "TURUNCU" UYARISI Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ise 5 kent için sarı, 2 kent için turuncu alarm verildi. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon için "sarı", Rize ve Artvin içinse "Turuncu" uyarısında bulundu. Vatandaşların sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

YARIN DOĞU VE GÜNEY DOĞU'DA SAĞANAK VAR Yarın ise Batman, Mardin, Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Ağrı, Iğdır, Muş, Şırnak, Bitlis ve Kars ile Bingöl'de de yarın sağanak beklendiği öğrenildi. METEOROLOJİ'DEN "TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI" Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anından kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.