10. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile af yasası çıkacak mı?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, merakla beklenen 10. Yargı Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu açıkladı. 40 maddeden oluşan düzenleme, özellikle ceza infaz sistemi ve şartlı tahliyeye dair değişiklikleriyle öne çıkıyor. Yeni paket, kamuoyunda af beklentilerini de yeniden gündeme taşıdı. Tunç, düzenlemenin yasalaşmasıyla adalet sisteminin güçleneceğini belirtti. Peki, 10. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile af yasası çıkacak mı? İşte ayrıntılar...
- 1
Ceza infaz sistemi ve şartlı tahliye konularında köklü değişiklikler içeren 10. Yargı Paketi, Meclis’e sunuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayında paketin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Özellikle infaz sürelerinde yapılacak düzenlemeler, toplumda büyük beklenti yarattı. Af iddialarının yeniden konuşulmasına neden olan taslak, 40 maddeden oluşuyor. İşte son durum...
- 2
10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'nin 40 maddelik taslağının tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu belirtti.
Bakan Tunç açıklamasında, "40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettik, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmeleri başlayacak." ifadelerini kullandı.
- 3
10. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.
Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.
Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.
-
- 4
23 Ocak 2025 tarihinde açılanan Yargı Stratejisi Belgesi'nin ilk paketi olacak olan düzenlemeyle mükerrer suçlara yönelik adımlar da atılacak.
Mevcut durumda, ikinci kez suç işleyenler cezasının 2/3'ünü, üçüncü kez işleyenler ise tamamını cezaevinde geçiriyor.
Yeni düzenleme ile bu oranlarda iyileştirme yapılması planlanıyor.
- 5
Mevcut durumda uygulanması mümkün olmayan hafta sonu hapis cezasına ilişkin değişiklikler de taslakta yer alıyor.
Düzenlemeden kaç kişinin yararlanacağı ise Meclis'te yürütülecek çalışmalar sornasında netlik kazanacak.
Taslak metinde, Covid düzenlemesinin kapsamının genişletilmesinden cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik pek çok başlık yer alıyor. Covid-19 salgını dönemide cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için 2020 yılı Nisan ayında bir düzenleme yapılmış, 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenler 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmişlerdi.
Ancak 31 Temmuz 2023 itibarıyla yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanlar düzenlemeden faydalanamamıştı. Yeni çalışmayla "eşitliğin sağlanması" hedefleniyor.
- 6
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: GENEL AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç açıklamasında şunları kaydetti: "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi bir af söz konusu değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız.
-
- 7
Bakan Tunç, 'Kovid izni vardı biliyorsunuz. 2023'ün 31 Temmuz'unda bu sona ermişti. Kovid zamanında 3 yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlüler, izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlüler de 3 yıl erken açık cezaevine çıkarak oradaki kovid tehlikesini ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenlemeyi Meclisi'miz yapmıştı. Tabii 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kararları kesinleşenler ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi. 31 Temmuz 2023 tarihinde kararı kesinleşmiş cezaevinde bulunanlardan önce suçu işlediği halde yargılaması uzun sürdüğü için kendinden kaynaklı bir sebeple bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlarımız var. Bunların talebiyle ilgili bir değerlendirme söz konusu olabilecek. Suç tarihi itibariyle yararlananlardan önce suç işleyenler ama 'benim de yargılamam uzun sürmesi nedeniyle yararlanamadım' diyen kişilerin talebiyle ilgili bir durum söz konusu. Bu tabii Meclis'in takdirinde olacak bir durum. Biz çözüme yönelik bir taslağı arz edeceğiz.
Yine burada özellikle 4'te 4 dediğimiz ikinci kez mükerrer olanların bir talebi söz konusu. Yani bir kişi suç işlediğinde koşullu salıvermesi ilk suçta 1/2'dir. İkincide 3'te 2'dir bazı suçlar hariç. Ama 3.suçta artık 4'te 4'tür. Yani tamamı infaz edilir. Burada özellikle bazı vatandaşlarımızın basit 3 suçu işleyen ikinci kez mükerrer olanlarla ilgili olarak 4'te 4 uygulamasını yani infazın tamamını cezaevinde çekilmesini ve koşullu salıvermeden yararlanmamasının mahsurlarının olduğu yönünde uygulamadan ve akademisyenlerden görüşler almıştık. Cezaevlerindeki iyi hal şartlarının düzenlenmesi ve cezaevindeki düzeni sağlamaya yönelik özellikle 4'te 4 infaz yerine 4'te 3 gibi bir alternatifin değerlendirilmesi konusunda bir görüş var. Bu görüşü bir teknik taslak olarak hazırladık. Bundan yararlanacak kişi sayısıyla ilgili değil bu düzenlememiz. Ceza adaletiyle ilgili bu düzenleme." ifadelerini kullandı.