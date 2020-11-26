Evi için Kangal almıştı... Sivas'tan Adriana'ya çağrı

Brezilyalı model Adriana Lima geçen yıl temmuz ayında Los Angeles'taki evinde baktığı Sivas kangal köpeği sayısını ikiye çıkardı.
DHA'nın haberine göre ilk köpeğine 'Darry' adını veren Lima, yavruyken aldığı ikinci köpeğine ise 'Duran' ismini verdi. Lima, köpeklerinin adıyla açtığı sosyal medya hesabından da Kangal köpeklerini dünyanın en güzel köpeği ilan etti.
Ünlü model, kangalları ABD'ye yasal olarak götüren bir çiftliğin gönüllü elçisi oldu. Sosyal medyadan, "ABD'ye yasal yollarla Sivas Kangalı getirin ve bu eşsiz köpeklerin keyfini sürün. Bu köpekler eşsiz ve muhteşem" paylaşımı yapan Adriana Lima'nın Kangal sevgisi, Sivas'taki Kangal köpeği yetiştiricilerini mutlu etti.
'4 AYLIK OLMADAN KÖPEĞİN YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAK'
Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, açıklamalarda bulundu. Kangal köpeğinin dünyaca ünlü bir canlı olduğunu hatırlatan Yalçınkaya, "Adriana Lima'nın Kangal sevgisi ve tanıtımına katkı sunması bizleri memnun etti. Kangalların yurtdışına çıkışında bazı prosedürler var. Bunlar daha düzgün, daha işlevsel hale getirilir ise dünyadaki herkesin bu canlıyı sahiplenip besleme imkanını sağlamış oluruz. Mesela Adriana Lima bir yavru sahiplendiğini söylemiş. Hatta Sivas şartlarından alındığı söylenmiş ama Türkiye'den 4 aylıktan daha önce bir köpeğin yurtdışına çıkışı yasak. Çünkü evrakı dahi 4 aylık olunca hazırlanıyor" dedi.
'3'ÜNCÜ KÖPEĞİ HEDİYE GÖNDEREBİLİRİZ'
Kangal köpeğinin her ortama uyum sağlayabildiğini kaydeden Yalçınkaya, "Kangal, kesinlikle bulunduğu ortama uyum sağlayabilen bir canlı olduğu için ister Afrika'da ister kutuplarda olsun her ortama uyum sağlar. Sadece bu canlının doğru kişilerden temin edilmesi gerekiyor. Buna önem verilmesi gerekiyor. Eğer Adriana Lima isterse, biz 4 aylık olduğu zaman tüm aşıları yapılmış, orijinal Sivas menşeli, anne-baba şecereli yeni bir Kangal köpeğini kendisine hediye gönderebiliriz" diye konuştu.
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