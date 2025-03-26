Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Adresi Olmayan Ev' iki ülkede prömiyer yapacak

        'Adresi Olmayan Ev' iki ülkede prömiyer yapacak

        Boran Kuzum, Osman Sonant ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın başrollerinde yer aldığı, geçtiğimiz günlerde Danimarka'da Kopenhag Türk Film Günleri'nde seyirciyle buluşan 'Adresi Olmayan Ev' Almanya ve Türkiye prömiyerleri için de gün sayıyor 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 00:37 Güncelleme: 26.03.2025 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Adresi Olmayan Ev' iki ülkede prömiyer yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yönetmenliğini Hatice Aşkın'ın yaptığı “Adresi Olmayan Ev”, geçtiğimiz günlerde Danimarka’da düzenlenen Kopenhag Türk Film Günleri kapsamında prömiyer yaptı. Açılış filmi olarak gösterilen filmin ardından düzenlenen söyleşide, izleyicilerin sorularını yönetmen Aşkın’ın yanı sıra başrol oyuncularından Boran Kuzum yanıtladı.

        Başrollerinde Boran Kuzum, Osman Sonant ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın yer aldığı filmin gösterimine Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Hakan Tekin’in yanı sıra Hollanda, Meksika ve Gürcistan büyükelçileri de katılım gösterdi. Sinematografisi, sanat tasarımı ve özellikle Kuzum’un performansıyla büyük beğeni toplayan film, festivalin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Filmin özgün müzikleri Nassos Sopilis ve Saki Çimen’e, sanat yönetimi ise Atilla Çelik’e ait. Filmin görüntü yönetmenliği Feza Çaldıran’a, özgün müzikleri Nassos Sopilis ve Saki Çimen’e, sanat yönetimi ise Atilla Çelik’e ait.

        Danimarka prömiyerinin ardından film, 3 Nisan’da 36. Münih Türk Film Günleri’nde Almanya prömiyerini de gerçekleştirecek. Türkiye’deki ilk gösterimi ise İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan “Adresi Olmayan Ev”, 18 Nisan Cuma ve 20 Nisan Pazar günleri izleyiciyle buluşacak. Türk sinema severler tarafından merakla beklenen film, festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde yarışacak.

        “Adresi Olmayan Ev”, distopik bir gelecekte, bireylerin işlediği dokuz büyük suç nedeniyle “unutma yasası” kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünyayı anlatıyor. Yasaya göre, açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, savurganlık, ihanet ve şiddet gibi suçları işleyenlerin ölümünden sonra tüm eşyaları yok ediliyor ve hiçbir iz bırakılmıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Adresi Olmayan Ev
        #Boran Kuzum
        #film
        #festival
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        Cenk Tosun'la yola devam!
        Cenk Tosun'la yola devam!
        Rusya'dan nükleer santral açıklaması
        Rusya'dan nükleer santral açıklaması
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Habertürk Anasayfa