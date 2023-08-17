Ancak cephede savaşırken gaz maskesi takması gerekiyordu ve bıyıkları gaz maskesinin ağzına tam olarak oturmasını engelliyordu. Hitler'e bıyığı kesilmesi emredilmedi ancak Hitler kesmenin daha iyi olduğunu düşündü.

1918'de çatışma sona erdikten sonra, Hitler 1930'ların başında Almanya'da iktidara gelirken bıyığını kesmeye devam etti ve kısa sürede en belirgin özelliklerinden biri haline geldi.