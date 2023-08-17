Adolf Hitler ile özdeşen bıyık stilinin arkasındaki hikâye
Günümüzde bile Hitler'in anında tanınmasını sağlayan bıyık stili, Hitler'in genç bir asker olduğu zamanlarda ortaya çıktı. Bu planlı bir hareket değildi ama sonraki yıllar için Hitler'in simgesi haline gelecekti.
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Tüm zamanların en büyük diktatörlerinden biri olan Adolf Hitler, geçmişten günümüze bıyığı ile de tanınıyor. Hatta bıyık stili, onun simgesi haline gelmiş bir özelliği. Peki, Hitler'in bu bıyığı tercih etmesindeki sebep nedir?
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Hikâye, 2014 yapımlı The World Wars dizinde anlatılıyor. History Channel'ın üç bölümlük mini dizisi, 20. yüzyılı tanımlayan çatışmalara yeni bir ışık tutuyor. Buna göre; Hitler henüz genç bir askerken oldukça gür ve uçları kıvrık bir bıyığa sahipti.
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Ancak cephede savaşırken gaz maskesi takması gerekiyordu ve bıyıkları gaz maskesinin ağzına tam olarak oturmasını engelliyordu. Hitler'e bıyığı kesilmesi emredilmedi ancak Hitler kesmenin daha iyi olduğunu düşündü.
1918'de çatışma sona erdikten sonra, Hitler 1930'ların başında Almanya'da iktidara gelirken bıyığını kesmeye devam etti ve kısa sürede en belirgin özelliklerinden biri haline geldi.
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Dizinin baş yapımcısı Stephen David, "Aslında bence bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir modaydı ve pek çok insan bunu yaptı. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında bu, birçok insanın sahip olduğu bir modaydı. Bıyık, Hitler'de olduğu için, bu modayı bir nevi öldürdü."
Kaynak: Daily Mail