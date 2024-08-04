Adnan Tanrıverdi kimdir? Adnan Tanrıverdi kaç yaşında ve neden öldü?

Emekliye ayrıldıktan sonra, 1997-1998 yılları arasında bir yıl süre ile fahri olarak, Üsküdar FM Radyosu'nun genel koordinatörlük görevini yürüttü. 30 Mayıs 2004 tarihinde İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu'nda yer aldı. 28 Kasım 2004 ve 22 Kasım 2009 tarihleri arasında Adaleti Savunanlar Derneği'nin (ASDER) Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

Tanrıverdi Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketini (SADAT) 28 Şubat 2012 tarihinde kurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından SADAT’ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'yi 17 Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Tanrıverdi, iyi derecede Fransızca biliyordu.