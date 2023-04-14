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Adliye çalışanları tüneldeki kazada ölümden döndü!

İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Tüneli'nde dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Olayda adliye personelini taşıyan servis aracı yan yatıp savruldu. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 14.04.2023 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL
Adliye çalışanları tüneldeki kazada ölümden döndü!
DHA

Sultangazi'de adliye personelini taşıyan servis aracı, Cebeci Tüneli'nde kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Başakşehir istikametinde Cebeci Tüneli'nde meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre, adliye personelini taşıyan servis aracı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı yan yattı.

Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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