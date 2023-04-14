Adliye çalışanları tüneldeki kazada ölümden döndü!

Sultangazi'de adliye personelini taşıyan servis aracı, Cebeci Tüneli'nde kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
DHA'da yer alan habere göre kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Başakşehir istikametinde Cebeci Tüneli'nde meydana geldi.
4 KİŞİ YARALANDI
İddiaya göre, adliye personelini taşıyan servis aracı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı yan yattı.
Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.