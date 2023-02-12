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Adıyaman’da köyde askeri gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı

Depremin büyük hasara uğrattığı illerden biri olan Adıyaman’da, karşısında helikopterin içinden inen Mehmetçiği gören vatandaşın tepkileri duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşın askeri karşısında görünce sarılması ve el sallaması duygulandıran görüntüler ortaya çıkardı.

Giriş: 12.02.2023 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman’da köyde askeri gören vatandaşın verdiği tepki izleyenleri duygulandırdı
İHA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken Mehmetçik ise ilçelere ve köylere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Onlardan biri olan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki bir köye helikopter ile ulaşan Mehmetçik ile vatandaş arasında da yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

Askeri helikopter noktaya ulaşan Mehmetçik vatandaşın yoğun sevgisiyle karşılaştı. Askeri helikopterin içerisinden çekilen görüntülerde, Mehmetçiği karşısında gören vatandaşın sarılarak ellerini öptüğü anlar yansıdı. Ardından Mehmetçiğe el sallayan vatandaşların o anları izleyenleri duygulandırdı.

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