Daha çok Şanlıurfa ve Adıyaman yörelerinde yapılan çiğköfte etli ya da etsiz olarak yapılabilir. Karbonhidrat, protein ve yağ, işte çiğköfte bunlardan oluşur. Bugün size Adıyaman usulü etsiz çiğ köfte tarifi vereceğiz.

Adıyaman Etsiz Çiğ Köfte Tarifi İçin Gereken Malzemeler:

1 litre su

4 su bardağı ince bulgur

4 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı biber salçası

1 kuru soğan

5 diş sarımsak

8 çorba kaşığı sıvıyağ

3 çorba kaşığı isot

300 gram kabuksuz ceviz

1 çorba kaşığı pul biber

Karabiber

Tuz

Toz biber

Adıyaman Etsiz Çiğ Köfte Yapılışı:

Cevizleri robotta toz haline gelene kadar çekin.

Tavaya sıvıyağı alıp, tüm baharatları ekleyerek kavurun.

Daha sonra üstüne biber salçası ve domates salçasını da ilave ederek iyice kavurun.

Ardından sürekli karıştırarak ince kıyılmış sarımsak, kuru soğan ve dövmüş olduğunuz cevizi, bulgurun içine ilave edin.

Ardından soğuyunca bulgur ile buluşturun.

Üzerine su ekleyerek iyice yoğurun.

En az bir saat yoğrulmalıdır.

Yoğurma işlemi biten çiğ köfteleri elimizde şekillendirerek servis tabağına alın. Yanında kıvırcık ve sevdiğiniz yeşilliklerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Bu çiğköftenin en önemli püf noktası 1 saat yoğurulmasıdır.