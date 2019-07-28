Adıyaman'da şehit olan polise veda! - Haberler

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 31 yaşındaki bir çocuk babası polis memuru Taha Uluçay için Kayseri Şehir Mezarlığı’ndaki Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı.

CENAZEYE BAKAN SOYLU DA KATILDI

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehidin babası Fahri Uluçay, kardeşi Furkan Uluçay, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT POLİS TEKBİRLERLE UĞURLANDI

İHA'daki habere göre şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Şahin Güven kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Taha Uluçay’ın naaşı defnedilmek üzere Şehir Mezarlığı’nda bulunan Polis Şehitliği'ne götürülürken, Bakan Soylu da şehidin naaşını omuzladı. "Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atılan törende şehit polis tekbirlerle toprağa verildi.