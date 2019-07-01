Kaza, gece saatlerinde Petrol Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Arslan’ın kullandığı otomobil ile Mücahit Dirik (23) idaresindeki motosiklet çarpıştı. DHA'nın haberine göre; kazada Dirik ve arkasında oturan Aynur Demir (27),yaralandı.

Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Aynur Demir, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morka konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.