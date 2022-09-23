Adıyaman'da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir işletmede hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Y, F.S. ve Ö.V. gözaltına alındı.