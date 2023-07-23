Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Adıyaman'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

        Adıyaman'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Fırat Nehri'ne giren genç hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kızılin köyü mevkisinden geçen Fırat Nehri kıyısında piknik yapan Suriye uyruklu Cemal Allov (18), serinlemek için suya girdi.

        Bir süre sonra Cemal Allov'un gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Allov'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Adıyaman
        #Adıyaman haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı
        Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!