        Adıyaman'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 04:18 Güncelleme: 25.10.2025 - 04:18
        Taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
        Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan olaya karışan 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Adıyaman
        #Adıyaman haber
        #yerel haber
