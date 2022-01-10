4 çocuk ve anneleri sobadan zehirlendi

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Pınaryayla köyü Emek mezrasında yaşayan aileyi baygın halde bulan yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit edilen anne E.Y. ve 4 çocuğu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.