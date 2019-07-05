05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadınların daima endişe duyduğu bir konudur adet düzensizliği... Çoğu zaman pek çok kadın bu düzensizliğin nedenini anlayamadığı için tekrar adet görünceye kadar büyük korku yaşar. Birçok kadının aklındaki bir soru olan adet düzensizliği nedir? Neden olur? Tedavisi nedir? sorularının cevaplarına haberimizde tüm detaylarıyla ulaşabilirsiniz.
ADET DÜZENSİZLİĞİ NEDİR?
Adet kanamalarının normal periyodunun dışına çıkması adet (regl) düzensizliği olarak bilinir. Normal bir hormon dengesine sahip kadının iki adet döngüsü arasında 21 ila 35 gün vardır. Kanama en fazla 8 gün sürer. Aşırı kanama ve ağrı görülmez. Tüm bu durumların normal döngüsünden sapması adet düzensizliği işaretidir. Buluğ çağında ya da menopoza yakın dönemlerde adet düzensizliklerinin sık olarak görülmesi normaldir.
ADET DÜZENSİZLİĞİ NEDENLERİ NELERDİR?
Bazı antienflamatuar ilaçlar, antikoagülanlar veya hormon ilaçları adet kanamasını etkileyebilir.
Ağır kanama, doğum kontrolünde kullanılan rahim içi araçların bir yan etkisi olabilir.
Östrojen ve progesteron hormonlarının fazlalığı ağır kanamaya neden olabilir. Hormon dengesizlikleri, son bir buçuk yıl içinde adet düzensizliği olan kızlar arasında en yaygın olanıdır. Ayrıca, menopoza yaklaşan kadınlarda da yaygındır.
Pelvik inflamatuar hastalık (PID) ve diğer enfeksiyonlar endometriozis gibi düzensiz dönemlere neden olabilir. Bu, rahmin iç kısımlarını çizen dokunun vücudun başka bir yerinde büyümeye başladığı bir durumdur. Bu, ağrının yanı sıra ağır kanamaya neden olabilir.
Ağır adet kanaması da pıhtılaşmayı etkileyen bazı kalıtsal kan bozukluklarına bağlı olabilir.
Servikal, yumurtalık ya da rahim kanseri ağır kanamaya neden olabilir, ancak bu durumlar yaygın değildir. Rahimdeki iyi huylu kansersiz tümörler ağır kanamalara veya uzun sürelere neden olabilir. Rahim duvarı astarındaki iyi huylu büyüme (endometriyum) ağır kanamaya veya adetin uzun sürmesine neden olabilir.
ADET DÜZENSİZLİĞİ'NİN BELİRTİLERİ
Sık adet görme, seyrek adet görme, hiç adet görmeme, adet ortası kanamalar, adet sırasında aşırı kanama ya da az kanama, adet süresinin uzun ya da kısa olması sayılabilir.
ADET DÜZENSİZLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Buluğ çağı veya menopoz dönemlerindeki düzensizliklerde farklı bir anormallik görülmezse uygulama gereği yoktur. Ancak beklenmedik zamanda ortaya çıkan, düzensiz, leke tarzında veya uzun süreli kanamalarda mutlaka araştırma ve tedavi yapılmalıdır. Menopoz döneminden sonra miktarına bakılmaksızın görülen her türlü kanama çok önemlidir. Üreme çağındaki adet düzensizliklerinde ise öncelikle gebelik olasılığı akla getirilmeli ve eğer bu olasılık dışlanırsa diğer hormonal sebeplere yönelik araştırmalar yapılmalıdır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!