Adet döngüsü kadınlar için normal bir süreçtir. Her ay yaşanan bu durumun süresi her kadında da farklılık gösterir. Kimi kadınlarda adet süresi bittikten sonra kahverengi akıntılar meydana gelebilir. Bu akıntıların adet hükmünde olup olmaması ise kadınların merak ettiği bir konudur. İşte, kadınlar tarafından araştırılan vajinal akıntı orucu bozar mı? sorusunun cevapları yazımızda sizleri bekliyor.

Adet Lekesi Orucu Bozar Mı?

Adet lekesi, kadınların adet sürelerinin dolmasının ardından meydana gelen kahverengi akıntılardır. Bu akıntıların orucu bozup bozmadığı kadınlar tarafından merak edilir. Bu konu ile ilgili fıkıhlarda yer alan açıklamalarda adet lekesinin de adetin devamı olduğunun kabul edildiği görülmektedir. Bu yüzden adet lekesi olan kadınların oruç tutması ya da abdest alması mümkün değildir. Ancak 10 günün ardından adet lekesi görülür ise bu lekeler özür kanı olarak kabul edilir. Bu yüzden kişiler oruç tutamasa da abdest alarak namaz kılmaya devam eder.

Adet Öncesi Gelen Kahverengi Akıntı Orucu Bozar Mı?

Bazı kadınlarda adet olmadan önce kahverengi akıntılar meydana gelir. Bu akıntılar kan olmadığı için kadınlar tarafından orucu bozup bozmadığı kafa karıştırır. Ancak adet öncesi meydana gelen kahverengi akıntılar adet döneminin başlangıcına işaret eder. Bu yüzden de eğer oruçlu iken kahverengi akıntı meydana geldiği görülür ise oruç bozulur. Bu şekilde bozulan orucun kazası için aynı güne denk gelen bir günlük oruç tutar.

Adet Akıntısı Orucu Bozar Mı?

Adet akıntısı sırasında vajinadan kan gelir. Bu kan kadınların orucunu bozar. Kadınlar ramazan ayında gördükleri adet dönemi boyunca oruç tutamaz, abdest alamaz ve namaz kılamaz. Adet akıntısı bittikten sonra ise tekrar oruç tutmaya başlayabilir. Ramazan ayından sonra da adet gördükleri süreç boyunca tutamadıkları orucun kazasını tutmakla yükümlüdür.