Adem Büyük, Manisa FK'da

DHA

Uzun soluklu kariyerinde Süper Lig'de son olarak geçen sezon ortasına kadar Yeni Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki golcü Manisa FK'ya transfer oldu. Beşiktaş'ta profesyonel olduğu kariyerinde Akçaabat Sebatspor, Zeytinburspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Kasımpaşa formalarını da giyen Adam Büyük, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a imza attı. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi dahil bir sezonda 11 gol atan Adem, geçen sezon Yeni Malatya'da 22 maçta 6 golle oynadı.