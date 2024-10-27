Adele: Nadir görülen su bakterisi yüzünden kısmen sağır kaldım

Adele, tedavi edilmesi çok zor olduğu açıklanan nadir bir su bakterisiyle temas ettikten sonra 'kısmen işitme engelli' kaldı.

36 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, ağustos ayında konser serisi için Münih'te kaldığı süre boyunca "doğumdan daha kötü" olarak nitelendirdiği ağrı yaşadığını açıkladı.

Bir çocuk annesi şarkıcı, Las Vegas'taki Caesars Palace'taki sahne performansı esnasında sağlık sorununu, "Kulak enfeksiyonum var ve bu çok korkunç. Daha önce hiç böyle bir hastalık yaşamadım. Bu şimdiye kadar başıma gelen en acı verici şeydi. Doğumdan daha kötüydü" diye anlattı.