Adelaide United: 0 - Melbourne Heart: 2 (Maç sona erdi)

Avustralya A-Lig heyecanı devam ediyor. Adelaide United - Melbourne Heart maçı oynandı.Adelaide United maça şu 11'le başladı: Paul Izzo, Michael Marrone, Scott Galloway, Michael Jakobsen, Jordan Elsey, Vince Lia, Isaias, Craig Goodwin, Ben Halloran, Ken Ilsö, Nikola MileusnicMelbourne Heart takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Eugene Galekovic, Ritchie De Laet, Scott Jamieson, Harrison Delbridge, Bart Schenkeveld, Riley McGree, Nathaniel Atkinson, Kearyn Baccus, Lachlan Wales, Luke Brattan, Dario VidosicDakikalar 25'i gösterirken Jordan Elsey, konuk takımın ilk golünü kaydetti. İlk yarıyı Melbourne Heart 0-1 önde bitirdi. İlk yarıda Melbourne Heart oyuncusu Ramy Najjarine sarı kartla cezalandırıldı. 50. dakikada Melbourne Heart futbolcusu Luke Brattan skoru 0-2 yaptı.İkinci yarıda Melbourne Heart oyuncusu Kearyn Baccus ile Adelaide United oyuncusu Ryan Kitto sarı kartla cezalandırıldı.Maçın 2. yarısında Adelaide United takımında Nikola Mileusnic, Michael Marrone, Ken Ilsö oyundan çıkarken Ryan Kitto, Ryan Strain, Nathan Konstandopoulos mücadeleye dahil oldu, Melbourne Heart takımında ise Rostyn Griffiths ve Osama Malik girerken Dario Vidosic ve Kearyn Baccus çıktı. Mücadele 0-2 bitti.411 kodlu maçta İddaa'da Melbourne Heart galibiyetine bahis oynayanlar 2.80 oranını kazandı.Adelaide United son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 yenilgi almış oldu. Melbourne Heart ise 4 galibiyet, 1 yenilgilik performansa sahip.