Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

ADAYA VEDA ETTİ! Survivor kim elendi, adaya kim veda etti! SMS oy sonucu ile 26 Nisan 2022 Survivor hangi yarışmacı adaya veda etti?

Survivor kim elendi? 26 Nisan SMS sıralaması ile Survivor elenen yarışmacı

Survivor heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Bu hafta yarışmadan ayrılan isim izleyicilerin gündeminde. Geçtiğimiz hafta takımların karıştırılmasıyla yeni takımlar belli olmuştu. Survivor'da yeni takımlarla kıyasıya mücadele devam ederken dört dokunulmazlığın üçünü Mavi takım kazandı. Survivor eleme adayları Evrim, Barış, Gökhan ve Ayşe olurken adaya veda eden isim SMS oyları sonucunda belirlendi. İşte 26 Nisan SMS sıralaması ile Survivor'da elenen isim...

27.04.2022 - 07:50 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor'da bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele verdi. Mücadelenin ardından eleme adayları belli oldu. Evrim, Barış, Gökhan ve Ayşe eleme adayı olurken şaşırtan isim adaya veda etti. İşte 26 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım ve Survivor'da elenen isim ve dokunulmazlık oyunu hakkında merak edilenler...

  •  SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 

    Survivor'da dün akşam gerçekleştirilen ödül oyununda Kadınlar performans mücadelesini 8-2'lik skorla Ünlüler takımı kazandı. Survivor Erkekler mücadelesinde de kazanan takım 8-7'lik skorla Ünlüler oldu. Masterchef jüri üyelerinden ünlü şef Danilo Zanna yarışmayı kazanan Ünlüler takıma hazırladığı menüyü pişirdi.

     

  • SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da elenen isim belli oldu. SMS oylaması sonucuna göre en az oyu alan isim eleme konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'a veda eden isim Gökhan oldu. 

     

  • SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor 24 Nisan Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu 2-0'lık skorla Gönüllüler takımı kazanmıştı. 25 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 88. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

    Survivor ilk kadınlar mücadelesini 8-1 'lik skorla Gönüllüler takımı kazanırken, erkekler mücadelesini 8-3 Gönüllüler takımı kazandı. Toplamda 2-0'lık skorla dokunulmazlığın sahibi Gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımında 28 puanla Batuhan, 25 puanla Sude performans puanıyla dokunulmaz oldu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.