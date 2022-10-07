Maçtan Dakikalar 7. dakikada Burak Çoban’ın pasında Jallow, kaleci Gkalios ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 25. dakikada Berkan’ın pasıyla topla buluşan Sedat Şahintürk ceza alanına girmeden sert vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin kornere çeldi. 29. dakikada Berkan’ın sağ taraftan ortasında Sedat Şahintürk'ün kaleci Hasan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Hasan Hüseyin gole izin vermedi. 47. dakikada Kerim Avcı'nın ceza sahasına girer girmez vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1 50. dakikada Jallow’un ortasında ceza sahasında topla buluşan Ahmethan yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakan Yeşil topu filelerle yolladı. 1-1

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