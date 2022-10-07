Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Maçtan Dakikalar
7. dakikada Burak Çoban’ın pasında Jallow, kaleci Gkalios ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
25. dakikada Berkan’ın pasıyla topla buluşan Sedat Şahintürk ceza alanına girmeden sert vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin kornere çeldi.
29. dakikada Berkan’ın sağ taraftan ortasında Sedat Şahintürk'ün kaleci Hasan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Hasan Hüseyin gole izin vermedi.
47. dakikada Kerim Avcı'nın ceza sahasına girer girmez vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
50. dakikada Jallow’un ortasında ceza sahasında topla buluşan Ahmethan yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakan Yeşil topu filelerle yolladı. 1-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ozan Ergün xx, Kemal Mavi xx, Nurettin Dinçer Demir xx
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Yiğithan Güveli xx, Ahmethan Köse xx (Metehan Altunbaş dk. 71 x) Samuel Tetteh xx (Pedro Ferraria dk. 71 x), Hakan Yeşil xx, Hakkı Türker xx, Burak Çoban xx, Lamin Jallow xx (Özcan Aydın dk. 90 ?), Yohan Roche xx, Emre Kaplan xx, İbrahim Aksu x (Burak Can Çamoğlu dk. 37 xx)
Bandırmaspor: Ioannis Gkalios xx, Oğuz Kağan Güçtekin xx (Mustafa Saymak dk. 80 ?), Remi Mulumba xx, Sedat Şahintürk xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 45 xx), Kerim Avcı xx, Atabey Çiçek xx, Georgios Koutroumpis xx (Alpay Koldaş dk. 46 xx), Mateusz Holownia xx, Caner Cavlun xx, Levent Ayçiçek xx (Isaac Tshibangu dk. 81 x), Berkan Mahmut Keskin xx (Okan Alkan dk. 70 x)
Goller: Hakan Yeşil (dk. 53 pen.) (Adanaspor), Kerim Avcı (dk. 47) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Mustafa Gürsel (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: İbrahim Aksu, Burak Can Çamoğlu, Hakan Yeşil, Samuel Tetteh (Adanaspor), Remi Mulumba, Berkan Keskin, Kerim Avcı, Mustafa Saymak (Bandırmaspor)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!