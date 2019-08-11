Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada cenazenin Vahap Aslan'a (15) ait olduğunu tespit etti.

Aslan'ın evinin olay yerinin yakınında olduğu ve ailesine ''Dolaşacağım'' diyerek ikametinden ayrıldığı belirtildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.