Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk Whatsapp ihbar hattına gelen görüntülerde, cep telefonu ile barınağı kaydeden hayvanseverler, köpeklerin açlıktan birbirlerini yemeye başladıklarını söyledi. Ölüm kampını andıran barınakta bir köpeğin başının koptuğu ve hareketsiz yerde yattığı görülüyor.

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"ORTADA İHMAL DEĞİL KASIT VAR GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Habertürk’e konuşan Adana Kozan Belediye Başkan Vekili Kenan Avan, olay ile ilgili ivedi bir şekilde soruşturma başlattıklarını, bu trajik hadise karşısında bilinçli bir kasıt olma ihtimali üzerinde durduklarını ve her şeyin soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını ifade etti.

Avan şöyle konuştu: “olay ile ilgili bilgi alır almaz ilçe kaymakamız ile birlikte barınağa giderek yetkili arkadaşlardan bilgi aldık. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen veteriner hekimlerimiz ile de görüşüp detaylı bir şekilde bilgi aldık. İç soruşturmayı hemen başlattık, çünkü köpek köpeği yemez. Çalışanların mı bir art niyeti var; yoksa başka bir şey mi var her şey soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Bu olayın ortaya çıkması için Kozan Kaymakamlığı ve ilçemizde bulunan tüm sivil toplum kuruluşları desteklerini belirttiler. Sonuçta oradaki hayvanlar Kozan'ın köpekleri. Onlar da bir canlı, ne tür eksiklik var ise ivedikle giderecektir. Olayda Bir ihmal değil kasıt görüyorum".

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE YALNIZ BIRAKILDILAR"

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz ise yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden gelen ihbarla dehşete düştüklerini dile getirdi. Yılmaz, "videoda köpekler aç ve başlarında kimse yoktu, açlıktan birbirlerini yiyorlardı, bu apaçık bir şekilde vahşettir. Geçtiğimiz haftalarda da çağrıda bulunmuştuk. Koronavirusle mücadelede belediyeler tüm çalışanlarını temizlik için görevlendirdiler. Hayvan barınakları unutuldu. Çağrımızı yeniliyoruz, tedavisi tamamlanmış, kısırlaşmış veya kısırlaşmayı bekleyen köpekleri, kedileri doğal ortama salın. Doğal ortam orman değildir, mahalle ve sokaklara salınmalıdırlar ve özellikle bu dönemde acil olarak düzenleme getirilmeli. Bu görüntülerle karşılaşmak istemiyorsak, gereken ivedilikle yapılmalı” diye konuştu

KOZAN BELEDİYESİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan AA'nın haberine göre Adana'da Kozan Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan ölü köpek görüntüleriyle ilgili soruşturmanın başladığını bildirdi.

Belediyeden, Kozan Hayvan Barınağı'nda ölü bir köpeğin başka köpeklerce yendiği yönündeki paylaşımlarla ilgili yapılan açıklamada, "üzücü olayın açlıkla ilgisinin olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili ihmali bulunan personel için gerekli soruşturmanın başlatıldığı ve sorumlulara cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Barınakta inceleme yapan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam da burada ilgilerden bilgi aldı. Gürçam, açıklamasında, sosyal medya üzerinden yetkililere sorulmadan, teyit edilmeden yapılan açıklamaların doğruyu yansıtmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"BUGÜNDEN İTİBAREN GECE PERSONELİ GÖREVLENDİRİLECEK"

"Son günlerde sosyal medya hesaplarından yayınlanan paylaşımlarda ilçemizde bulunan barınak ile ilgili bizim hoşlanmadığımız ve tasvip etmediğimiz bazı görüntüler ortaya çıktı. Tabii burası belediyemize ait bir alan. Gerek rehabilitasyon gerek ise kısırlaştırma işlemi de büyükşehir belediyesinin görev sahası içerisinde ama bizim belediyemiz de elindeki imkanlar dahilinde bu hayvanlar için gerekeni yapıyor. Biz kaymakamlık olarak bunu takip ediyoruz. Son süreçte özellikle personellerin koronavirüs salgını nedeniyle eksiltilmesi veya azaltılması nedeniyle olmuş olabilir. Normalde gece de personel durabiliyordu. Sanırım son süreçten sonra gece personeli görevlendirilmemiş. Dolayısıyla bugünden itibaren yeniden gece personeli görevlendirilecek."

"Sosyal medya hesapları üzerinden birilerinin çıkar peşinden koştuğunu ve yetkililere danışılmadan bu tür paylaşımların yapıldığını" belirten Gürçam, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Deda Büyüköztürk de Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Kozan Belediyesi ile sürekli irtibat halinde olduklarını, "bu üzücü olayın asla hayvanların açlığından kaynaklanmadığını" ifade etti.

Kozan Belediye Başkan Vekili Kenan Avan da konuyla ilgili kimin ihmali varsa gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve olaya neden olan kişi veya kişilerin gerekli cezai işlemi alacaklarını vurguladı.

Kozan Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Veteriner Hekimi Ali Çullu ise hayvanların sürü psikolojisi nedeniyle sürekli birbirlerine saldırdıklarını ve son günlerdeki alınan koronavirüs tedbirleri dolayısıyla barınakta yeterli personel bulunmamasından dolayı böyle istemeyen bir olayın yaşandığını ifade etti.