Adana, Mersin ve Osmaniye'de orman yangını
Adana'nın Kozan, Mersin'in Gülnar, Muğla'nın Menteşe ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlar havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Gülnar'da bal ormanı vasfı bulunan alandaki 30 arı kovanı yangında zarar gördü. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.
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Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor.
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ADANA
Adana Kozan'ın Örendere Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
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Yangın, kısa sürede yakındaki zeytin bahçesi ve ormanlık alana da sıçradı.
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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine söndürme helikopteri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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Bazı mahalleliler de ekiplerin söndürme çalışmalarına yardımcı oluyor.
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Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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MERSİN
Adana'da zeytin bahçesinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, bir yangın haberi de Mersin'den geldi.
Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile helikopter, 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.
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Yangına müdahalede kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşandı.
Havadan ve karadan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Bal ormanı vasfı bulunan alandaki 30 arı kovanı yangında zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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MUĞLA
Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda da saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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Öte yandan, yangın çıkan alanın yakınındaki tarım arazisinde de yaklaşık 2 saat önce başka bir yangının çıktığı ve kısa sürede orman ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.
İki yangın arasında bağlantı olup olmadığı ve sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.
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