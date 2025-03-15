Adana'da olay, 11 Mart'ta Aladağ ilçesi kırsal Boztahta Mahallesi'nde meydana geldi. Boztahta Şehit Serdar Yıldırım İlkokulu’nda 3'üncü sınıf öğrencisi D.G. (10) isimli kız çocuğu, ellerini ısıtmak için odun sobasının yanına gitti.

DHA'daki habere göre bu sırada iddiaya göre D.G.'nin montu alev aldı. Paniğe kapılan D.G., koşarak binanın dışına çıktı.

D.G.'nin kıyafetlerinin yandığını gören okul personeli, kendi üstündeki montla müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNUN YÜZDE 40'I YANDI

D.G. ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık ünitesinde tedaviye alınan D.G.'nin vücudunun yüzde 40'ında 3'üncü derece yanık oluştuğu belirlendi. D.G.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

"SUÇLULAR CEZASINI ÇEKSİN"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari inceleme başlattı. İHA'daki habere göre küçük kızın babası İbrahim Güner, "Doktorlar 4 haftanın kritik olduğunu söylüyor. Ben şikayetçi olacağım. Bu konu araştırılsın, suçlular cezasını çeksin" dedi.