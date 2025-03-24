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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Halay başı' kavgasında evini kurşunladılar | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!

        Adana'da, bir süre önce katıldıkları bir düğünde 'halay başı' anlaşmazlığı yaşayan 26 yaşındaki Ahmet B. ile 23 yaşındaki Can Ç., kavga ettikleri kişilerin ismini söylemeyen aynı yaştaki Adem A.'nın evine kurşun yağdırdılar. Kaçan şüpheliler, mahkemede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:13
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        'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!
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        Adana'da olay, 18 Mart’ta saat 02.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet B. (26), arkadaşı Can Ç.’nin (23) kullandığı motosikletle husumetli olduğu Adem A.’nın (23) evinin önüne gitti.

        EVİNE ATEŞ AÇTILAR

        DHA'daki habere göre Ahmet B. ve Can Ç., Adem A.’nın evine tabancalarla ateş edip, kaçtı. Bölgede devriye görevindeki yunus polisi, silah seslerini duyunca şüphelilerin peşine düştü.

        2 ŞÜPHELİ 2 SİLAHLA YAKALANDI

        Caddede polisle karşılaşan şüpheliler, ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya devam etti. Ekipler, yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından 2 şüpheliyi yakaladı. Üst aramasında çelik yelek giydiği belirlenen Ahmet B. ile Can Ç.’den 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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        İSİM SÖYLEMEDİĞİ İÇİN KURŞUNLAMIŞLAR

        Gözaltına alınıp, Gasp Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerin bir süre önce katıldıkları bir düğünde ‘halay başı’ anlaşmazlığı nedeniyle kavgaya karıştığı belirlendi. Ahmet B. ve Can Ç.’nin, kavga ettikleri kişilerin isimlerini söylemediği için Adem A.’ya husumet güttüğü, evini bulduktan sonra da kurşunladıkları ortaya çıktı.

        "ORADAN GEÇTİK AMA ATEŞ ETMEDİK"

        Sorguya alınan şüpheliler, “O bölgeden geçtik ancak eve ateş etmedik. Üzerimizde tabanca olduğu için polisten kaçtık” dedi.

        İKİSİ DE TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ç. ile Ahmet B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        #adana
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