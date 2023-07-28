Adana Film Festivali'nin jüri başkanı ve ödül miktarı belli oldu

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Bu yıl, 18 - 24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri başkanı belli oldu.

‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını, Yönetmen Ömer Faruk Sorak üstlenecek.

Ömer Faruk Sorak

Kariyerine 1987'de TRT’de kameraman olarak görev alan Ömer Faruk Sorak, 1998'de kurduğu Böcek Yapım ile birçok filmde görüntü yönetmenliği ve yönetmenlik yaptı. Reklam filmleri ve klip çekimlerinin ardından; yönetmen koltuğunda oturduğu ilk film, 2000 yapımı ‘Vizontele’ oldu. 3 milyon izleyici sayısına ulaşan ilk Türk filmi olan 'Vizontele’den sonra 2003'te 4 milyon izleyici sayısına ulaşan ilk Türk filmi olan ‘G.O.R.A.’nın yönetmenliğini yaptı. 2006'da ise kadrosunda Jean-Claude Van Damme’ın da yer aldığı eğitim sistemini eleştiren ‘Sınav’ın yönetmen koltuğunda oturan Sorak, 2009'da ’Yahşi Batı’nın yönetmenliğini yaptı. 2011'de ’Aşk Tesadüfleri Sever’ adlı romantik - drama filmi büyük ilgi gören Sorak, 2015'te gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen '8 Saniye'yi yönetti. 2020'de ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ devam filmine imza attı. Ömer Faruk Sorak, yakın dönemde ‘Bandırma Füze Kulübü’ ve ‘Kendi Yolumda’nın yönetmenliğini yaptı.

Sinemaya desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tüm yarışma kategorilerinde ödül tutarlarını arttırdıklarını, 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ödülünü 500 bin Türk Lirası’na çıkardıklarını açıkladı.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

• En İyi Film Ödülü: 500.000 TL

• Yılmaz Güney Ödülü: 150.000 TL

• Jüri Özel Ödülü: 100.000 TL

• Adana İzleyici Ödülü: 50.000 TL

BELGESEL FİLM YARIŞMASI

• En İyi Belgesel Ödülü: 100.000 TL

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

• En İyi Film Ödülü: 25.000 TL

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

• En İyi Belgesel Film: 15.000 TL

• En İyi Canlandırma Film: 15.000 TL

• En İyi Deneysel Film: 15.000 TL

• En İyi Kurmaca Film: 15.000 TL

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

• En İyi Film Ödülü: 10.000 TL